Rússia diz que recebeu garantias dos EUA sobre acordo nuclear com Irã

A Rússia afirmou nesta terça-feira (15) que recebeu garantias dos Estados Unidos de que as sanções impostas pela guerra na Ucrânia não vão afetar sua cooperação com o Irã, o que poderá levar, então, à reativação do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.

"Obtivemos garantias por escrito. Foram incluídas nos acordos para relançar o Plano de Ação Conjunto Global sobre o programa nuclear do Irã", anunciou o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ao lado de seu colega iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

De acordo com o ministro, a futura cooperação nuclear russo-iraniana está garantida, "em particular no que diz respeito a seu principal elemento, a central de Bushehr".

No início de março, um entendimento parecia iminente para salvar o acordo de 2015 entre o Irã, de um lado, e as grandes potências do outro, que estava quase moribundo depois que os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018 sob o governo de Donald Trump.

Mas em 5 de março, a Rússia, afetada por sanções ocidentais por sua invasão à Ucrânia, pediu ao governo dos Estados Unidos uma garantia de que estas penalidades não afetariam a sua cooperação econômica com o Irã, o que provocou a suspensão temporária das negociações.

