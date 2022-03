Recurso de Benzema em caso de chantagem será julgado em junho

O recurso apresentado pelo atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, após a condenação por cumplicidade em tentativa de chantagem ao ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena com um vídeo íntimo em 2015, começará a ser julgado no dia 30 de junho, informou nesta terça-feira uma fonte judicial ao jornal Le Monde.

A justiça francesa condenou Benzema a um ano de prisão, com suspensão condicional da pena, e aplicou uma multa de 75 mil euros. Outras quatro pessoas foram condenadas no caso a penas de 18 meses até dois anos e meio de prisão. O jogador do Real Madrid foi o único a recorrer da primeira sentença.

Benzema não se apresentou em juízo por "razões profissionais", informou Antoine Vey, advogado do atacante, que acrescentou seu cliente estará presente no julgamento do recurso.

A sentença do tribunal correcional de Versalhes diz que "Benzema se envolveu pessoalmente [...] para convencer o companheiro de equipe a aceitar a chantagem" e que o atacante do Real Madrid mostrou "certo júbilo" e "nenhuma benevolência" com Valbuena.

Benzema, que ontem chegou à marca de 413 gols na carreira e se tornou o maior artilheiro francês da história, ficou afastado da seleção por seis anos após o escândalo.

