Prisão de narcotraficante procurado pelos EUA provoca cenas de caos no México

A prisão de um narcotraficante que é alvo de um pedido de extradição dos Estados Unidos provocou troca de tiros, bloqueios em rodovias e deixou veículos incendiados em Nuevo Laredo, México, o que forçou o fechamento do consulado americano na cidade.

Os confrontos envolveram integrantes do 'Cártel del Noreste' e as forças de segurança na madrugada de segunda-feira após a detenção do líder do grupo criminoso, identificado como Juan Gerardo Treviño (também chamado de 'Huevo') nesta cidade fronteiriça com os Estados Unidos.

"É uma das detenções mais importantes da última década", declarou o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard.

"Trabalhamos de maneira conjunta com os Estados Unidos, é um grande golpe", acrescentou o ministro, enquanto a embaixada americana no México emitiu vários alertas a seus cidadãos e anunciou o fechamento do consulado "até nova ordem".

Episódios de violência motivaram no passado o governo dos Estados Unidos a ordenar o fechamento temporário de serviços consulares no estado de Tamaulipas, onde fica Nuevo Laredo.

Moradores da cidade divulgaram vídeos nas redes sociais que mostram rajadas de tiros prolongadas, assim como automóveis e caminhões queimados em vias de movimento intenso.

Testemunhas relataram momentos de terror durante várias horas de tiroteios, que atingiram carros e fachadas. A imprensa local também noticiou o fechamento por algumas horas de pontes binacionais e tiros disparados contra uma unidade militar.

A secretaria de Defesa informou que Treviño foi preso depois que seus homens abriram fogo contra um comboio militar que estava em operações contra o crime organizado em um bairro de Nuevo Laredo, cidade que tem 425.000 habitantes.

As autoridades não informaram mortes ou feridos no confronto.

Treviño, que foi preso ao lado de vários criminosos, tem um pedido de extradição ativo dos Estados Unidos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além de mandados de prisão no México por homicídio e terrorismo, informou a secretaria.

