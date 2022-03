Primeiros-ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia chegam a Kiev (dirigente polonês)

Os primeiros-ministros polonês, tcheco e esloveno chegaram a Kiev nesta terça-feira(15) de trem para reafirmar o "apoio inequívoco" da UE à Ucrânia, anunciou o chefe de governo polonês, Mateusz Morawiecki.

"Devemos parar esta tragédia que se desenrola no Leste o mais rápido possível. É por isso que, juntamente com o vice-primeiro-ministro (polonês) Jaroslaw Kaczynski, e os primeiros-ministros Petr Fiala (tcheco) e Janez Jansa (esloveno), estamos em Kiev", escreveu Morawiecki no Facebook.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

via/cls/mis/mb/rpr/jc

Tags