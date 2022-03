Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 15 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 15 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 15 de março. (45x86 mm) - Disponível

4/ Casos de covid-19 e mortes diárias pela covid-19, contabilizados no mundo desde 14 de março de 2022. (89x116 mm) - Disponível

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/Últimos acontecimentos da invasão russa da Ucrânia, em 14-15 de março. (180x98 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa com os corredores humanitários negociados entre a Ucrânia e a Rússia para permitir a evacuação de civis das zonas de combate, até 15 de março. (135x126 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da situação na Ucânia em 15 de março às 03h (Bras.). (135x101 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da cidade de Kiev e arredores com as principais zonas de combate e os bombardeios de 14 e 15 de março. (135x131 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa com a localização das bases militares americanas na Europa. (135x110 mm) - Reenvio disponível

6/ Mapa com os países-membros da Otan. (180x125 mm) - Reenvio disponível

* Peru-clima-deslizamento: Mapa do Peru com a localização do povoado de Retamas, onde um deslizamento de rocha e lama de uma colina soterrou dezenas de casas. (45x55 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Agricultura-indicador-economia:índice de preços FAO e índice de preços por produto, até fevereiro de 2022. (135x85 mm) - Disponível

ESPORTES

* Auto-F1-Mundial:

1/ Dados sobre os circuitos e calendário da temporada de 2022 da Fórmula 1. (180x175 mm) - Disponível

2/ Apresentação da temporada 2022 da Fórmula 1, com os pilotos, escuderias e circuitos. (225x282 mm) - Disponível

3/ Dados sobre o duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que viveram uma dura disputa na temporada 2021 da Fórmula 1. (135x101 mm) - Disponível

4/ Infográfico com os quatro campeões do mundo que seguem na ativa na temporada 2022 da Fórmula 1. (90x101 mm) - Disponível

5/ Pilotos e equipes que formam a linha de largada da temporada de Fórmula 1 de 2022. (135x115 mm, 42x300 mm, 90x166 mm) - Disponíveis

6/ Formato da corrida de classificação de sprint, que será utilizada pelo segundo ano em três Grandes Prêmios de 2022. (135x76 mm) - Disponível

7/ Número de títulos de todos os campeões de Fórmula 1. (135x136 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags