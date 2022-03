PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ataques em Kiev e outras cidades da Ucrânia antes da retomada das negociações

KIEV:

Ataques em Kiev e outras cidades da Ucrânia antes da retomada das negociações

As delegações da Rússia e da Ucrânia pretendem retomar nesta terça-feira (15) as negociações com o objetivo de alcançar um cessar-fogo, mas o conflito, iniciado há 20 dias, é cada vez mais intenso, especialmente em Kiev e sua região, alvos de intensos ataques russos.

WASHINGTON:

Zona de exclusão aérea é possível na Ucrânia?

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pede aos ocidentais que proíbam os aviões russos de entrar no espaço aéreo ucraniano, mas a Otan até agora se recusou a impor uma zona de exclusão aérea por medo de provocar uma escalada militar. Por quê?

PARIS:

Espiões russos na mira de Putin por falhas na Ucrânia

Os avanços titubeantes da invasão russa na Ucrânia colocaram sob holofotes os serviços de inteligência russos que, segundo os analistas, não prepararam o Kremlin para a realidade da ofensiva.

MYKOLAIV:

Uma noite na maternidade de Mykolaiv

São seis da tarde e o som sinistro da sirene toma conta de Mykolaiv. Muito calmas, com as mãos apoiadas nas barrigas inchadas, as mulheres descem lentamente os dois andares que levam ao porão da maternidade nº 3 desta cidade ucraniana sob ataque russo.

BEIRUTE:

ONG diz que milhares de sírios foram recrutados pela Rússia para combater na Ucrânia

A Rússia elaborou listas com os nomes de 40 mil combatentes do exército sírio e de milícias aliadas, prontos para serem enviados à Ucrânia, informou nesta terça-feira (15) o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

GENEBRA:

Guerra na Ucrânia testa a neutralidade da Suíça

A guerra na Ucrânia levou a Suíça a impor sanções econômicas sem precedentes contra a Rússia e a expressar sua vontade de rearmamento, até agora um tema tabu que testa a histórica neutralidade do país.

BERLIM:

Guerra na Ucrânia desperta na Alemanha os fantasmas de 1939-1945

A guerra pesa no ânimo de Ilse Thiele, sentada em um poltrona de estampa floral em seu salão de beleza em Berlim, com a televisão ligada transmitindo constantemente as notícias da Ucrânia.

PEQUIM:

China confina quase 30 milhões de pessoas por surto recorde de covid-19

Quase 30 milhões de pessoas foram confinadas na China nesta terça-feira (15), depois que o país registrou o maior surto de covid-19 em dois anos: as autoridades determinaram testes em uma escala que não era observada desde o início da pandemia.

XANGAI:

Risco de confinamento transforma Xangai em cidade-fantasma

Xangai, uma das cidades mais populosas do mundo, parece uma cidade-fantasma diante da ameaça de confinamento para seus 25 milhões de habitantes decorrente de um surto de covid-19.

GENEBRA:

ONU denuncia crimes contra Humanidade em Mianmar

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos denunciou, nesta terça-feira (15), os massacres em Mianmar e acusou o exército de possíveis crimes contra a Humanidade e crimes de guerra após o golpe de Estado do ano passado.

MOSCOU:

Procuradoria russa pede 13 anos de prisão para opositor Navalny

A Procuradoria russa pediu nesta terça-feira 13 anos de prisão para o opositor Alexei Nalvany, grande inimigo do Kremlin e vítima da repressão às vozes críticas do presidente Vladimir Putin.

NABLUS:

Forças israelenses matam dois jovens palestinos na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram nesta terça-feira dois jovens palestinos em incidentes separados em dois pontos da Cisjordânia, território ocupado por Israel, informaram fontes das duas partes.

BEIRUTE:

Human Rights Watch denuncia 81 execuções em 24h na Arábia Saudita

A execução de 81 homens em um único dia na Arábia Saudita é uma "demonstração brutal de seu regime autocrático" - denunciou a ONG Human Rights Watch (HRW) nesta terça-feira (15), ressaltando que é "muito improvável" que estas pessoas tenham tido um julgamento justo.

TEERÃ:

Irã diz que frustrou tentativa de sabotagem ligada a Israel

As autoridades iranianas frustraram uma operação de sabotagem contra uma importante instalação nuclear do país, e prenderam várias pessoas apresentadas como integrantes de uma rede ligada a Israel, segundo a imprensa estatal.

CIDADE DO CABO:

Piscinas cheias e torneiras secas: a desigualdade da água na Cidade do Cabo

Na Cidade do Cabo, os banhistas lavam a areia dos pés em chuveiros nas praias. Canais de irrigação alimentam os famosos vinhedos. E Shadrack Mogress fica bravo enquanto enche um barril de água para dar a descarga

Acompanhamento das partidas de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões

