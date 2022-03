Parlamento iraquiano se reunirá em 26 de março para eleger presidente

O parlamento do Iraque se reunirá em 26 de março para eleger o presidente do país, após meses de um impasse político que dificultou a votação, disse uma fonte oficial nesta terça-feira (15).

O prazo constitucional para eleger um novo presidente expirou há mais de um mês. A votação, inicialmente prevista para fevereiro, não foi realizada por falta de quórum (220 de 329 deputados).

"Foi decidido fixar sábado, 26 de março, como a data da sessão parlamentar dedicada à eleição do Presidente da República", anunciou o presidente da Assembleia, Mohamed Halbusi, em um comunicado divulgado por seu gabinete.

O Parlamento iraquiano anunciou há dez dias a reabertura do período de apresentação de candidatos ao cargo de Presidente da República e publicou na terça-feira uma lista final de 40 candidatos autorizados a concorrer.

Entre eles, se destacam os candidatos dos dois partidos curdos históricos. O presidente cessante, Barham Saleh, da União Patriótica do Curdistão (PUK), e Rebar Ahmed, atual Ministro do Interior da região autônoma do Curdistão (norte), que representa o Partido Democrático do Curdistão (PDK).

Desde as primeiras eleições multipartidárias em 2005 (após a queda do regime de Saddam Hussein em 2003), a tradição tem sido que o cargo de Presidente da República, essencialmente honorário, caia a um representante da etnia curda.

