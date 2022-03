New York City FC sofre mas vai às semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf

O atual campeão da MLS, o New York City FC, se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf-2022 nesta terça-feira, apesar de ter perdido por 4 a 2 no jogo de volta das quartas de final, devido ao maior número de gols fora de casa contra o Comunicaciones da Guatemala.

Em um duelo repleto de emoções no segundo tempo, os nova-iorquinos se classificaram com um 5 a 5 no placar agregado após enfrentar uma corajosa equipe guatemalteca que não desistiu apesar de ter ficado duas vezes atrás no placar.

O atacante argentino Valentín Castellanos e o atacante brasileiro Talles Magno marcaram para os visitantes aos 32 e 57 minutos deste jogo realizado no estádio Doroteo Guamuch Flores, no centro da Cidade da Guatemala.

O atacante costarriquenho Andrés Lezcano (45), o zagueiro Nicolás Samayoa (69), o meia Lynner García (73) e o criativo José Contreras (88) marcaram para o Comunicaciones, mas seus gols foram insuficientes para reverter a situação e conseguir uma nova façanha no torneio.

A equipe guatemalteca havia acabado de realizar a proeza de eliminar o Colorado Rapids em fevereiro nas oitavas de final, no segundo duelo disputado nos Estados Unidos sob forte nevasca e temperatura de 14º abaixo de zero.

