Negociações entre Rússia e Ucrânia são retomadas

A quarta rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia foi retomada nesta terça-feira (15), anunciou um alto responsável ucraniano, que insistiu na exigência de Kiev para um cessar-fogo.

"As negociações estão em andamento", afirmou no Twitter Mykhailo Podoliak, negociador e conselheiro do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Entre os assuntos que devem ser abordados estão "um cessar-fogo e a retirada das tropas" russas do território ucraniano, acrescentou Podoliak.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/sg/pc/bl/fp/aa

Tags