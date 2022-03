Lewandowski deixa treino com dores, mas não preocupa Bayern

O atacante polonês Robert Lewandowski deixou nesta terça-feira o treino do Bayern de Munique com dores na perna, mas não preocupa o clube bávaro para o jogo do próximo sábado, contra o Union Berlin, pelo Campeonato Alemão.

Lewandowski, que nesta temporada marcou 29 gols na Bundesliga e 12 na Liga dos Campeões, foi ao departamento médico e se queixou de "um pouco de dor". Em comunicado, o Bayern confirmou que o caso do atacante não é grave.

Por outro lado, o treino de hoje marcou o retorno do meia Leon Goretzka, fora dos gramados desde dezembro por conta de uma lesão no joelho.

"Tem sido bom, estou ansioso para passar para as próximas etapas", disse Goretzka.

O meia francês Corentin Tolisso, que se recupera de lesão muscular, também participou integralmente das atividades.

