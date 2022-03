Homem de confiança de Tuchel, Thiago Silva é ponto de equilíbrio da defesa do Chelsea

Aos 37 anos e um dos zagueiros mais sólidos da Europa, o brasileiro Thiago Silva é um dos pilares da defesa do Chelsea, que nesta quara-feira decide uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com o Lille, da França.

Assim que deixou o Paris Saint-Germain ao fim de seu contrato, em 2020, Thiago Silva decidiu encarar o desafio de ir para a Inglaterra e jogar em uma das ligas mais exigentes do mundo, ao invés de procurar centros de menor nível técnico, como a MSL americana.

"Ele foi muito corajoso ao tomar a decisão de vir para a Premier League nessa idade, com o status que tinha no PSG, e mudar de vida completamente", disse o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel.

A princípio, o brasileiro havia assinado um contrato de um ano com os 'Blues', mas seu sucesso fez com que o clube inglês quisesse renovar seu vínculo até 2023.

A renovação se demonstrou um acerto do Chelsea, que agora não pode estender os contratos com seus jogadores por conta das sanções impostas ao proprietário do clube, o milionário russo Roman Abramovich, cujos bens foram congelados pelo governo britânico por conta da invasão da Rússia na Ucrânia.

Uma das poucas surpresas positivas na irregular equipe comandada por Frank Lampard, Thiago Silva afastou as dúvidas sobre seu desempenho e em janeiro de 2021 se reencontrou com Tuchel, de quem tem a absoluta confiança desde os tempos de PSG.

"Evidentemente as circunstâncias são diferentes. Cada clube tem uma atmosfera particular. Era o caso no PSG e é parecido aqui no Chelsea", comentou o treinador sobre o brasileiro.

"É um prazer ser seu treinador porque ele é exemplar a cada dia, é muito humilde e profissional, um jogador extraordinário", acrescentou Tuchel.

A conquista da Liga dos Campeões um ano após perder a final europeia com o PSG provou que a aposta de Thiago Silva no Chelsea foi acertada.

Com 33 jogos e mais de 2.700 minutos em campo, o zagueiro é o terceiro jogador mais utilizado por Tuchel no Chelsea nesta temporada e já igualou o número de partidas do ano passado, quando teve que conviver com uma lesão muscular.

Atuando como líbero em uma linha defensiva com três zagueiros, Thiago Silva passa calma e confiança aos seus companheiro com sua experiência, mas também mostra uma combatividade intacta.

Basta ver sua ação em cima da linha do gol na final da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, na qual o Chelsea foi derrotado nos pênaltis após empate em 0 a 0.

O atacante dos 'Reds' Mohamed Salah ficou cara a cara com o goleiro Edouard Mendy. Então Thiago Silva apareceu depois de uma arrancada de 30 metros, superando os companheiros Antonio Rüdiger, N'Golo Kanté e Mateo Kovacic, para salvar uma bola que todos no estádio de Wembley já viam dentro das redes.

