Falha no lançamento de projétil norte-coreano, diz exército sul-coreano

A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado nesta quarta-feira (16) que falhou logo após o lançamento, disseram os militares sul-coreanos.

"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado da área de Sunan por volta das 9h30 de hoje (21h30 no horário de Brasília), mas presume-se que tenha falhado imediatamente após o lançamento", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado.

A mídia japonesa também observou que a Coreia do Norte lançou um possível míssil balístico, citando uma fonte anônima do Ministério da Defesa.

Este seria o décimo teste de armas de Pyongyang neste ano, após o lançamento de sete mísseis e dois dispositivos que a Coreia do Norte descreveu como "satélites de reconhecimento".

Seul e Washington alegaram na semana passada que esses testes faziam parte de um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais que nunca havia sido testado.

A Coreia do Norte já está sob sanções internacionais por seus programas de mísseis e armas nucleares, mas os Estados Unidos ameaçaram punições adicionais por esses novos testes, que, em sua opinião, são uma "grave escalada".

