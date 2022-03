EUA anunciam sanções a 11 pessoas ligadas ao Ministério de Defesa e Exército da Rússia

Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 15, a adoção de novas sanções a indivíduos da Rússia, desta vez mirando 11 pessoas relacionadas ao Ministério de Defesa e Exército do país.

Entre os indivíduos impactados pela medida estão oito vice-ministros de Defesa, um general do Exército russo e o diretor da Rosoboronexport - empresa que desenvolve tecnologias ao setor.

As pessoas atingidas pelas sanções terão "propriedades e interesses nos EUA ou sob posse ou controle de americanos bloqueados", além da perda do direito de realizar transações no país.

