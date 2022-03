Eriksen é convocado para seleção dinamarquesa 9 meses após parada cardíaca

O meia Christian Eriksen voltará à seleção dinamarquesa nove meses depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória em campo pela Eurocopa, informou nesta terça-feira Associação Dinamarquesa de Futebol (DBU).

O jogador, que voltou aos gramados no final de fevereiro pelo Brentford da Inglaterra, foi convocado pela Dinamarca para os amistosos contra Holanda e Sérvia, nos dias 27 e 30 de março.

Eriksen, de 30 anos, vive com um desfibrilador interno desde que sofreu a parada cardíaca, no dia 12 de junho do ano passado, na partida contra a Finlândia pela Eurocopa. Na ocasião, o meia foi reanimado ainda no gramado pelos médicos sob os olhares apreensivos dos jogadores, do público presente no estádio e de milhões de telespectadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele está em forma. Acompanhei de perto. Estive há pouco tempo em Londres para ver e avaliar. Vi um treinamento e um jogo, e fisicamente ele está bem", disse em entrevista coletiva o treinador da seleção dinamarquesa, Kasper Hjulmand.

"Sempre há coisas a melhorar, é normal, mas ele joga em um nível muito alto", acrescentou Hjulmand.

Eriksen tem 109 partidas e 36 gols pela seleção da Dinamarca, que já está classificada para a Copa do Mundo de 2022.

O jogador teve que rescindir seu contrato com a Inter de Milão em dezembro do ano passado, pois na Itália não é permitido jogar com o desfibrilador interno que foi implantado em seu coração. Em janeiro deste ano, ele assinou com Brentford até o final da temporada.

map/iga-dam/cb

Tags