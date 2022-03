Drone russo cruza a Polônia e é abatido na Ucrânia, afirma Kiev

A Ucrânia disse que avistou um drone de vigilância russo cruzando para a vizinha Polônia antes de reentrar no espaço aéreo ucraniano, onde foi abatido, disseram militares ucranianos. O avistamento foi a última indicação da guerra entrando no espaço aéreo de um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O drone russo parecia estar vigiando o centro de treinamento militar ucraniano que foi atingido em um ataque com mísseis russos no domingo, 13, a Força Aérea da Ucrânia disse em um comunicado durante a noite. O ataque de domingo, a cerca de 16 quilômetros da fronteira polonesa, atraiu avisos dos membros da Otan de que a aliança responderia com força a qualquer ataque à Polônia. Fonte: Dow Jones Newswires.

