Comunicado do Business Wire :Toshiba America Electronic Components, Inc.

A Toshiba America Electronic Components, Inc. (TAEC) anunciou hoje a divulgacão de dois novos produtos. Os HDDs N300 Pro e X300 Pro são soluções excelentes para proprietários de negócios e profissionais criativos, respectivamente, buscando uma unidade de disco rígido construída para o alto desempenho e confiabilidade. Ambos HDDs ostentam capacidades de até 18TB1 com volumes de trabalho de até 300TB/ano2 e vêm com garantia limitada de cinco anos.

"À medida que o ambiente de trabalho continua a evoluir, profissionais precisam de soluções de armazenamento confiáveis e orientadas ao desempenho que possam acompanhar suas necessidades de projeto e de fluxos de trabalho", declarou Kyle Yamamoto, vice-presidente da unidade de negócios de HDD da TAEC. "O novo N300 Pro da Toshiba é um HDD NAS ideal para empresas de médio a grande porte com cargas de trabalho de alta intensidade, enquanto que o X300 Pro é voltado para apoiar as demandas de profissionais que buscam o alto desempenho e HDD confiável para a criação de conteúdo ou atividades extremas de gaming."

Ambos os produtos N300 Pro e X300 Pro foram desenvolvidos com a utilização das mais recentes inovações e tecnologias de HDD da Toshiba. O N300 Pro e X300 Pro combinam as Tecnologias Cache e Stable Platter da Toshiba (faixa ?10TB), e FC-MAMR3 (18TB) para oferecer uma solução de ponta líder tanto para consumidores como para profissionais avançados.

"Esses dois novos produtos são bem adequados para o mercado, e a presença e reputação pré-estalecida da Toshiba acelerará o sucesso de ambos HDDs N300 Pro e X300 Pro", disse Ed Burns, diretor de pesquisa do IDC. "A Toshiba está potencializando seus pontos fortes essenciais e suas tecnologias de última geração para reforçar seu portfólio de produtos e para elevar o reconhecimento de marca da empresa nesses dois segmentos de mercado em crescimento."

O N300 PRO oferece capacidades 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB e 18TB - com velocidade rotacional de 7200 RPM e CMR4 tecnologias exclusivas de processo de soldagem a laser selado por gás hélio da Toshiba são usadas nos designs 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, e 18TB para alcançar um consumo de energia baixo e saída de sinal acústico. A unidade de disco é desenhada para ambiente NAS 24/7, suporta até 24 compartimentos5, tem sensor RV incorporado para mitigar vibração rotacional e possui uma classificação MTTF de 1,2 milhão de horas6. O N300 Pro é desenvolvido para Network Attached Storage para fluxos de trabalho de alta intensidade e sistemas BAS otimizado por RAID com até 24 compartimentos e é ideal para empresas de médio ou grande porte.

Os designs inovadores do atuador do X300 Pro ajudam a otimizar a precisão do posicionamento e desempenho leitura/escrita para acesso a dados em tempo real. O X300 Pro vem nas capacidades 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB e 18TB e é fabricado com componentes de alta resistência para uma confiabilidade aprimorada e desempenho do fluxo de trabalho. Esses modelos rodam em 7200 RPM e empregam a tecnologia CMR para maior compatibilidade. O X300 Pro utiliza também o design de soldagem a laser selado por gás hélio nos modelos 10TB, 12TB, 14TB, 16TB e 18TB. Todos os modelos X300 Pro têm um MTTF de 1,0 milhão de horas e é construído para aplicações de fluxos de trabalho intensos para profissionais criativos e entusiastas de gaming em PC. O X300 Pro é elaborado para estações de trabalho de desktop profissionais, computadores de gaming de alto nível, PCs de desempenho de altas cargas de trabalho e estações de trabalho de design de multimídia.

Como uma empresa de tecnologia global que tem inovado em armazenamento por anos, a Toshiba oferece um portfólio abrangente de produtos HDD que aborda as necessidades dos mercados corporativos, de centros de dados, vigilância, cliente e consumidor. A Toshiba soluciona os desafios de clientes com modelos HDD inovadores focando em cinco segmentos de mercado primários. A Série AL foca no segmento de Desempenho Corporativo; a Série MG é voltada para as necessidades de Capacidade Corporativa e Centro de Dados; a Série MQ cobre o abrangente espectro de casos de uso que requerem HDDs de Clientes Móveis; e a Série DT aborda a vigilância e casos de uso de Clientes de Desktop tradicionais. A Toshiba oferece também uma diversa linha de armazenamento para o consumidor que inclui as unidades de disco rígido externa da Série Canvio e os discos rígidos das Séries N300/X300/S300/P300/L200, elaborados para uma ampla gama de aplicações de armazenamento.

Para outras informações sobre nossa linha de produtos de armazenamento, acesse: http://toshiba.semicon-storage.com/us/product/storage-products.html Para saber mais sobre as soluções de armazenamento Toshiba, acesse o blog de armazenamento em http://storage.toshiba.com/corporateblog/ e siga @ToshibaStorage no Twitter.

Sobre a Toshiba America Electronic Components, Inc.

A Toshiba America Electronic Components Inc. (TAEC), uma empresa operacional independente pertencente à Toshiba America, Inc., é a empresa de componentes eletrônicos baseada nos EUA da Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. A TAEC oferece uma ampla variedade de produtos de disco rígido (hard disk drive, HDD) inovadores e soluções de semicondutores para aplicações automotivas, industriais, de IoT, controle de movimento, telecomunicações, formação de redes, consumo e de produtos da linha branca. O amplo portfólio da empresa abrange HDDs corporativos e para o consumidor, semicondutores de potência, microcontroladores e semicondutores ópticos.

© 2022 Toshiba America Electronic Components, Inc. Todos os direitos reservados. A informação constante neste comunicado à imprensa incluindo preços e especificações, conteúdo de serviços e informações de contato, é atual e considerada correta no dia do anúncio, mas está sujeita a alterações sem notificação prévia. Informações técnicas e da aplicação contidas aqui estão sujeitas às mais recentes especificações de produtos da Toshiba aplicáveis.

1 (1 TB) significa 1012 = 1,000,000,000,000 bytes utilizando potências de 10. Um sistema operacional de computador, no entanto, informa capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, portanto, exibe menor capacidade de armazenagem. A capacidade de armazenagem disponível (inclusive exemplos de vários arquivos de mídia) irá variar de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional e outros fatores. A real capacidade formatada pode variar. 2 A carga de trabalho é uma medida da saída de dados do ano e é definida como a quantidade de dados escritos, lidos ou verificados por comandos do sistema hospedeiro. 3 A tecnologia de Gravação Magnética assistida por micro-ondas de controle de fluxo (Flux Control Microwave-assisted Magnetic Recording, FC-MAMR) da Toshiba 4 Tecnologia de Gravação Magnética Convencional (Conventional Magnetic Recording, CMR) 5Para "Compartimentos Suportados", contate o seu provedor de soluções já que a compatibilidade com o dispositivo hospedeiro irá variar com base no sistema 6 Tempo Médio entre Falhas (Mean Time to Failure, MTTF) não é uma garantia ou estimativa da vida do produto; é um valor estatístico relacionado aos índices médios entre falhas para vários produtos que podem não refletir precisamente a operação real. A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF

Canvio é uma marca registrada ou marca comercial registrada da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e outros países. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares.

John Kim [email protected]

