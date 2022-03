Comunicado do Business Wire :Innovative Health Sciences LLC

Andrew Sealfon, presidente do Conselho e fundador da Innovative Health Sciences LLC ("IHS"), prometeu hoje 1.000 bombas IV não elétricas portáteis exclusivas de sua empresa às vítimas do conflito na Ucrânia.

O sistema de infusão de seringa Insignis? inclui um sistema de bomba de infusão totalmente mecânico e não elétrico e dispositivos de controle de fluxo específicos tanto para aplicações intravenosas quanto para aplicações subcutâneas. O sistema portátil opera independentemente de bateria ou eletricidade, o que permite que seja estocado, transportado e armazenado para uso em situações de emergência em locais onde os recursos podem ser escassos ou ausentes. O sistema Insignis? passou por testes extensivos e recebeu o sistema de gestão de qualidade ISO 13485 e a certificação da marca CE em maio de 2021. A marca CE (Conformidade Europeia) permite à IHS comercializar o sistema em toda a União Europeia.

Diferentemente de outros infusores, o sistema Insignis? permite que a velocidade seja titulada e ajustada de forma fácil e rápida, sem câmaras de gotejamento ou controladores de velocidade imprecisos. Isso consiste em:

-- Driver de seringa mecânico de 13,5 psi

-- Controlador intravenoso

-- Kit de administração subcutânea OneSett?

O sistema atende de 80% a 90% das necessidades de terapia de infusão, proporcionando simplicidade, segurança, versatilidade e usabilidade. Em situações de emergência, ele pode ser usado para:

-- Hipodermóclise (reidratação subcutânea quando o acesso intravenoso não é viável)

-- Antibióticos ou antivirais

-- Medicações auxiliares de volume de líquidos

As atrocidades que estão ocorrendo na Ucrânia destruíram hospitais, enfermarias e centros de atendimento, prejudicando os esforços médicos. Sealfon e a IHS estão prometendo 1.000 bombas de infusão para ajudar pacientes a receber os cuidados de que mais precisam, bem como o treinamento necessário para o uso ideal do sistema para soldados e civis ucranianos.

As 1.000 bombas Insignis? estarão disponíveis para entrega nos próximos 60 dias e serão fornecidas a agências e órgãos terceirizados que atendem às vítimas do conflito.

Sealfon e a IHS também estão coordenando doações privadas e criando uma página GoFundMe para que outras pessoas possam contribuir com mais bombas Insignis? e suprimentos auxiliares para as vítimas do conflito na Ucrânia. Para obter mais informações, envie um e-mail para [email protected] ou acesse https://gofund.me/508a32c3.

Sobre a Innovative Health Sciences

A Innovative Health Sciences, LLC, com sede em Nova York, fornece soluções inovadoras para o mercado de infusão para tratamentos de saúde. A abordagem da IHS é centrada no paciente e orientada para o futuro; nosso objetivo é proporcionar a mais alta qualidade de vida, capacitando o paciente a assumir o controle de sua infusão.

Contato

Tyler Kilcoin 845-610-5665 [email protected]

