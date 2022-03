Comunicado do Business Wire :GoTo Group

A PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ("Grupo GoTo" ou "Grupo"), o maior ecossistema digital da Indonésia, anunciou hoje seu plano de realizar uma oferta pública inicial ("OPI") na Bolsa de Valores da Indonésia (IDX). A OPI deverá arrecadar pelo menos 15,2 trilhões de rupias indonésia (US$ 1,1 bilhão) e será uma das mais significativas já realizadas no país.

Andre Soelistyo, CEO do Grupo GoTo, afirmou:"Este é um momento marcante na história da nossa empresa, pois iniciamos a reta final para nos tornarmos uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores da Indonésia. A Indonésia é um dos maiores e mais empolgantes mercados de crescimento do mundo, conforme refletido na resiliência que nosso mercado de capitais mostrou este ano, em um cenário de volatilidade do mercado global. Esperamos que a nossa OPI mostre ao mundo a grande oportunidade que existe em nosso país e em toda a região do Sudeste Asiático".

"A força do nosso negócio é que somos mais do que a soma de nossas partes. Nosso ecossistema de serviços sob demanda, comércio eletrônico e tecnologia financeira conecta milhões de consumidores, parceiros promotores e comerciantes, com a missão de capacitar o progresso para todos na economia digital em rápido crescimento. Estamos orgulhosos das nossas origens humildes na Indonésia, de termos conquistado a confiança de milhões de consumidores, parceiros promotores e comerciantes, das parcerias feitas com os principais investidores globais e agora estamos dando os próximos passos na construção de uma empresa de tecnologia emblemática e de renome internacional."

"Gostaria de expressar nossa gratidão ao governo da Indonésia por criar um ambiente que permite que empresas de tecnologia locais como a nossa prosperem e por apoiar a transformação digital do país, que acabará beneficiando a todos."

O Grupo GoTo é um ecossistema único que combina serviços sob demanda, comércio eletrônico e serviços financeiros por meio das plataformas Gojek, Tokopedia e GoTo Financial. A integração dos três negócios em um único ecossistema traz sinergias significativas, incluindo uma rede de entrega hiperlocal, recursos de fidelidade do consumidor entre plataformas e uma ampla oferta de serviços financeiros em vários casos de uso. A amplitude e onipresença do Grupo e de seus negócios são tais que o ecossistema contribui para mais de 2% do PIB da Indonésia1 e seus serviços atendem a quase dois terços2 do consumo doméstico do país.

Como parte do OPI, e em consonância com seu compromisso contínuo de proporcionar um impacto social positivo, o Grupo GoTo também planeja lançar o Gotong Royong Share Program3, que fornecerá aos parceiros promotores, comerciantes e consumidores mais ativos, antigos e leais do Grupo, bem como aos funcionários, a oportunidade de se beneficiar da OPI. De acordo com o programa, todos os funcionários em tempo integral4 foram convertidos em participantes do Programa de Plano de Incentivos a Longo Prazo do Grupo, os parceiros promotores mais antigos receberão subsídios, enquanto os comerciantes mais fiéis e os consumidores do Grupo GoTo poderão adquirir ações por meio de uma alocação fixa na OPI.

Andre acrescentou:"Nossa listagem será um grande momento para os envolvidos no sucesso de nosso ecossistema e para todos que acreditam no 'sonho indonésio'. É por isso que foi importante para nós fornecermos aos parceiros promotores, comerciantes, consumidores e funcionários do nosso ecossistema a oportunidade de se beneficiar da OPI por meio deste programa de compartilhamento altamente inclusivo e globalmente exclusivo".

Campeão de tecnologia na Indonésia

O Grupo GoTo é líder de mercado na Indonésia em cada um de seus negócios verticais e, com a vantagem das sinergias e dos efeitos de rede de seu grande ecossistema, o Grupo está bem posicionado para capturar o crescimento do mercado, tendo alcançado:

-- Valor bruto de transação (GTV) pró-forma5 de 414,2 trilhões de rupias indonésia (US$ 28,8 bilhões) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021

-- Receita bruta pró-forma de 15,1 trilhões de rupias indonésia (US$ 1 bilhão) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021

-- Aproximadamente 2 bilhões de pedidos pró-forma nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021

-- Mais de 55 milhões de usuários de transações anuais (ATU) em uma base pró-forma, em 30 de setembro de 2021

-- Mais de 2,5 milhões de parceiros promotores registrados, em 30 de setembro de 2021

-- Mais de 14 milhões de comerciantes registrados, em 30 de setembro de 2021

Espera-se que o mercado endereçável total (TAM)6 do Grupo GoTo na Indonésia cresça de maneira significativa até 2025.

-- Os serviços TAM sob demanda deverão crescer de cerca de US$ 5,4 bilhões em 2020 para cerca de US$ 18 bilhões em 2025;

-- Espera-se que o TAM de comércio eletrônico para bens físicos cresça de cerca de US$ 44,6 bilhões em 2020 para cerca de US$ 137,5 bilhões em 2025;

-- Os serviços TAM de tecnologia financeira deverão crescer de cerca de US$ 17,8 bilhões em 2020 para cerca de US$ 70,1 bilhões em 2025.

A Indonésia é a maior economia da região, contribuindo com um PIB de mais de US$ 1 trilhão e uma população de 274 milhões, sendo o maior país do Sudeste Asiático e o quarto maior do mundo. A Indonésia e o Sudeste Asiático têm uma população jovem e altamente experiente em tecnologia com poder de compra crescente que está impulsionando o crescimento da economia digital da região.

A crescente demanda por serviços em todo o ecossistema do Grupo GoTo, impulsionada pela crescente adoção digital entre os consumidores no Sudeste Asiático, sustentou o forte desempenho financeiro do Grupo. O GTV pró-forma do Grupo GoTo cresceu a uma CAGR de 46% entre 2018 e 2020 e 62% A/A entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021. A receita bruta pró-forma cresceu a uma CAGR de 56% entre o ano fiscal de 2018 e o ano fiscal de 2020 e 55% entre o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021.

Uma transação marcante para o Grupo GoTo e para a Bolsa de Valores da Indonésia

A listagem será a primeira a ser realizada de acordo com os novos regulamentos sobre ações com voto múltiplo estabelecidos pela OJK, bem como os novos regulamentos de listagem estabelecidos pela IDX. A empresa pretende oferecer 48 bilhões de ações de Série A (que podem ser ampliadas para um máximo de 52 bilhões de ações de Série A), consistindo inteiramente em novas ações emitidas pela empresa e representando até 4,35% de seu capital ampliado após a conclusão da OPI (excluindo quaisquer ações de aquisição suplementar). Como tal, a empresa espera arrecadar pelo menos 15,2 trilhões de rupias indonésia (US$ 1,1 bilhão) mais um adicional de 2,3 trilhões de rupias indonésia (US$ 160 milhões) caso a opção de aquisição de lotes suplementares seja exercida.

A faixa de preço da OPI foi fixada em 316 a 346 rupias indonésia por ação, o que implica uma capitalização de mercado estimada na admissão à IDX entre 376,6 trilhões de rupias indonésia (US$ 26,2 bilhões) e 413,7 trilhões de rupias indonésia (US$ 28,8 bilhões).

O Grupo GoTo planeja usar os rendimentos da OPI, após dedução dos custos de emissão, para capital de giro para apoiar a sua estratégia de crescimento. Uma oferta inicial (registro de ordens) será executada entre 15 e 21 de março de 2022, com período de oferta pública previsto de 29 a 31 de março de 2022. A listagem no quadro principal da IDX com o código de ações GOTO ocorrerá nas próximas semanas.

O Grupo GoTo nomeou a PT Indo Premier Sekuritas, a PT Mandiri Sekuritas e a PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk como subscritores líderes em conjunto para a OPI. Os detalhes da proposta foram anunciados durante um evento de exposição pública que ocorreu hoje, 15 de março de 2022.

Nota aos editores:

Para obter mais informações sobre a GoTo e a OPI, consulte o Prospecto em gotocompany.com.

Definição de pró-forma:as informações pró-forma de GTV, pedidos, ATU e receita bruta fornecidas são como se a Tokopedia tivesse sido consolidada pela GoTo desde 1º de janeiro de 2018.

Taxa de câmbio:IDR 14,400 = USD 1

Sobre o Grupo GoTo:

A PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grupo GoTo) é o maior ecossistema digital da Indonésia. A missão da GoTo é "empoderar o progresso", oferecendo infraestrutura de tecnologia e soluções que ajudam todos a acessar e prosperar na economia digital. O ecossistema da GoTo consiste em serviços sob demanda (mobilidade, entrega de alimentos e logística), comércio eletrônico (mercados de terceiros + lojas oficiais, comércio instantâneo, comércio interativo e comércio rural) e tecnologia financeira (pagamentos, serviços financeiros e soluções tecnológicas para comerciantes) por meio das plataformas Gojek, Tokopedia e GoTo Financial.

1 Com base no GTV pró-forma GoTo 2020 como porcentagem do PIB da Indonésia em 2020, conforme Euromonitor 2 Dados fornecidos pela RedSeer 3 A implementação do programa estará sujeita à emissão de declaração efetiva pela Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia 4 Em novembro de 2021 5 Veja "Nota aos editores" para a definição de pró-forma 6 Dados para tamanhos de mercado sob demanda, comércio eletrônico e carteira eletrônica fornecidos pela RedSeer

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

