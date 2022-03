Biden assina lei que prevê gastos de US$ 1,5 tri, com US$ 13,6 bi para Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma lei no período da tarde desta terça-feira que garante US$ 1,5 trilhão de gastos governamentais ao longo do ano fiscal de 2022. Do montante, US$ 13,6 bilhões serão destinados para ajuda humanitária e militar à Ucrânia.

Em transmissão ao vivo, Biden destacou que esse é um momento "histórico".

O pacote aprovado pelo governo está cinco meses atrás do planejamento. No entanto, a verba para auxiliar a Ucrânia a combater a invasão da Rússia se tornou um ponto de concordância bipartidária para a medida, já que o Congresso instou Biden a tomar ações mais agressivas contra o presidente russo, Vladimir Putin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

*Com informações da Associated Press

Tags