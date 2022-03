Atlético de Madrid elimina Manchester United (1-0) com gol de Lodi e vai às quartas da Champions

O Atlético de Madrid se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões depois de vencer o Manchester United por 1 a 0 no jogo de volta em pleno estádio de Old Trafford.

Um gol de cabeça do lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi (41) deu ao Atlético a vaga na fase seguinte, depois do empate em 1 a 1 na partida de ida, em Madri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gr/mcd/aam

Tags