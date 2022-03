Presidente da Ucrânia discursará para o Congresso dos EUA na quarta-feira

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursará para o Congresso dos Estados Unidos na próxima quarta-feira, dia 16, às 10h (pelo horário de Brasília), por meio de videoconferência, informaram lideranças democratas no Legislativo americano, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14. A nota assinada pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, reforça apoio dos parlamentares aos ucranianos em face da "diabólica e cruel agressão" do presidente russo, Vladimir Putin.

