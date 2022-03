Falsa herdeira presa nos EUA será deportada para a Alemanha, indica imprensa

A falsa herdeira Anna "Delvey" Sorokin, presa em 2019 por dar golpes de centenas de milhares de dólares em hotéis, bancos e amigos, e que inspirou uma série da Netflix, deve ser extraditada para a Alemanha nesta segunda-feira, segundo a imprensa americana.

A cidadã russo-alemã, 31 anos, conseguiu em 2016 e 2017 enganar a elite de Nova York ao se passar por uma rica herdeira, quando, na verdade, era filha de um caminhoneiro originário do subúrbio de Moscou.

Anna, que executou seus golpes sob o nome falso de "Anna Delvey", deve embarcar em um voo para Frankfurt ainda hoje, após ser libertada de um centro de detenção do estado de Nova York, informou o tablóide "New York Post", citando fontes familiarizadas com o assunto.

A jovem foi condenada a uma pena entre quatro e 12 anos de prisão e libertada em fevereiro de 2021, por bom comportamento. Foi presa novamente no mês seguinte, com visto vencido.

Anna ficou detida no ICE, centro da agência de Imigração e Alfândega. Um porta-voz do local disse hoje à AFP que ela "permanece sob custódia do ICE, à espera de sua expulsão", sem dar detalhes.

Com base em mentiras, Anna Sorokin se fez passar por uma herdeira alemã com uma fortuna de 60 milhões de dólares, o que lhe permitiu obter dezenas de milhares de dólares em empréstimos bancários. Sua história seduziu a produtora de TV Shonda Rhimes, que a converteu na minissérie "Inventing Anna", com Julia Garner no papel principal.

Segundo relatos da imprensa, Anna recebeu 320 mil dólares da gigante do streaming.

