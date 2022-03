Correspondente da rede americana Fox News é ferido na Ucrânia

Um correspondente da Fox News foi ferido e hospitalizado nesta segunda-feira (14) enquanto cobria a invasão russa da Ucrânia, informou a rede de televisão americana.

Benjamin Hall, um britânico que cobre o Departamento de Estado para a Fox News, foi ferido enquanto apurava notícias nos arredores de Kiev, disse o canal em um comunicado.

"Temos um nível mínimo de detalhes no momento, mas Ben está hospitalizado e nossas equipes em campo estão trabalhando para reunir informações adicionais", afirmou.

Irina Venediktova, a procuradora-geral da Ucrânia, disse em um post no Facebook que um jornalista britânico havia sofrido ferimentos de estilhaços nas duas pernas.

Ela não identificou o jornalista, mas publicou uma foto de um passe de imprensa do Congresso dos Estados Unidos pertencente a um repórter da Fox News.

Em um comunicado, a Associação de Correspondentes do Departamento de Estado disse estar "horrorizada ao saber que nosso colega correspondente Benjamin Hall foi ferido enquanto cobria a guerra na Ucrânia".

"Conhecemos Ben por seu calor humano, bom humor e extremo profissionalismo", declarou. "Desejamos a Ben uma rápida recuperação e pedimos o máximo de esforços para proteger os jornalistas que estão prestando um serviço inestimável por meio de sua cobertura na Ucrânia."

No domingo, um jornalista americano foi morto a tiros e outro foi ferido em Irpin, um subúrbio na linha de frente de Kiev onde ocorreram alguns dos combates mais ferozes desde que a Rússia invadiu o país.

O documentarista Brent Renaud, de 50 anos, estava trabalhando para a Time Studios em um projeto sobre questões globais de refugiados, segundo o veículo de comunicação.

A Federação Internacional de Jornalistas identificou o jornalista ferido como o fotógrafo americano Juan Arredondo.

Um ucraniano que estava no mesmo carro que os americanos também ficou ferido, de acordo com um socorrista no local.

