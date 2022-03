Benzema se torna o maior artilheiro francês da história com 413 gols

Graças aos dois gols marcados contra o Mallorca nesta segunda-feira no campeonato espanhol, o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, se tornou o melhor artilheiro francês da história (contando clubes e seleção) com 413 gols, dois a mais que o recordista anterior, Thierry Henry.

Depois de Vinicius Junior abrir a contagem após receber um passe do francês (55), Benzema ampliou ao converter um pênalti (77) e finalizou de cabeça para fazer o 3 a 1 final contra o Mallorca, pela 28ª rodada do campeonato.

Com o hat-trick diante do Paris Saint-Germain, na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, Benzema já tinha ultrapassado Alfredo Di Stéfano e se tornado o terceiro maior artilheiro da história do Real Madrid agora com 311 gols com a camisa merengue.

Ele também marcou 66 gols enquanto jogava pelo Lyon e 36 gols pela seleção francesa, à qual voltou no verão passado para a disputa da Eurocopa.

Uma façanha que aumenta o seu valor se for levado em conta que Benzema ficou durante muito tempo à sombra de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, não cobrava os pênaltis (função reservado durante muito tempo ao astro português ou a Sergio Ramos) e que foi afastado da seleção francesa por mais de cinco anos.

Benzema lidera assim uma classificação de artilheiros históricos franceses que inclui nomes como Jean-Pierre Papin (372 gols), Michel Platini (358 gols), David Trézéguet e Djibril Cissé.

