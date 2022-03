Alemanha quer encerrar importação de carvão e petróleo russos até o fim do ano

O ministro da Economia da Alemanha disse que seu país quer praticamente acabar com a importação de carvão e petróleo russos até o final do ano. Robert Habeck disse ao semanário Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung que a Alemanha pretende encerrar o uso de carvão russo no próximo outono.

Na entrevista, publicada neste sábado, ele disse também que a Alemanha pode se tornar "quase independente do petróleo da Rússia até o final do ano".

Atualmente, a Alemanha recebe cerca de metade de seu consumo de carvão e petróleo da Rússia.

Habeck disse que eliminar o recebimento de gás natural russo seria mais difícil, mas o governo está trabalhando "sob forte pressão" para fazê-lo. O governo alemão interrompeu no mês passado o projeto do gasoduto Nord Stream 2, destinado a trazer gás natural adicional da Rússia para a Alemanha.

O jornal citou Habeck alertando contra um embargo imediato a todas as importações de energéticos da Rússia, dizendo que isso poderia custar centenas de milhares de empregos e tornar o aquecimento e a eletricidade inacessíveis para muitos.

Fonte: Associated Press

