Treinador do Dortmund diz que Haaland pode retornar ao time no domingo pela Bundesliga

O treinador do Borussia Dortmund, Marco Rose, disse nesta sexta-feira que o atacante norueguês Erling Haaland, que desde o final de janeiro se recupera de uma lesão muscular, pode voltar ao time no próximo domingo, contra o Arminia Bielefeld, pelo Campeonato Alemão.

"Ele treinou com a equipe e é uma das opções", disse o treinador, que acrescentou que na melhor das hipóteses o atacante fará "uma breve aparição".

Com impressionantes 80 gols em 79 jogos pelo Dortmund, Haaland, de apenas 21 anos, vem sofrendo com lesões nesta temporada. Sua última partida foi no dia 22 de janeiro, contra o Hoffenheim.

Adversário do próximo domingo, o Arminia Bielefeld informou na última terça-feira um surto de Covid-19 no clube, situação que pode provocar o adiamento do confronto com o Dortmund, pela 26ª rodada da Bundesliga.

"Ainda não foi tomada uma decisão final, mas acredito que jogaremos", disse Rose, que por sua vez não poderá contar com Mats Hummels e Raphael Guerreiro, que testaram positivo para Covid-19.

