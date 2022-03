Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que a cidade de Rüsselsheim am Main, Alemanha, selecionou a Velodyne para entregar uma Solução de Infraestrutura Inteligente para criar um sistema de controle da circulação de caminhões em toda a cidade. Rüsselsheim usará a solução de pilha completa com base em sensores lidar da Velodyne para o monitoramento digital e o relato de caminhões que são proibidos de circularem nas ruas da cidade com o intuito de diminuir o congestionamento e a poluição sonora e a do ar.

The city of Rüsselsheim am Main, Germany, will use Velodyne Lidar's Intelligent Infrastructure Solution for digital monitoring and reporting of trucks that are banned on city streets to ease road congestion and air and noise pollution. (Photo: Velodyne Lidar)

Como parte de uma iniciativa para digitalizar os sistemas de transporte digital (chamado de DikoVers), Rüsselsheim implementará a Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne usando 16 estações de monitoramento baseadas em sensores lidar localizadas em rodovias de acesso de bastante tráfego utilizadas para entrar e sair da cidade.

O sistema de transporte municipal, equipado com sensores Velodyne foi desenvolvido e coordenado com o oficial de liberdade de informação do governo estadual Hessian. O oficial é responsável por monitorar a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (General Data Protection Regulation, GDPR) da União Europeia que protege a privacidade de dados. Os sensores lidar da aplicação captura características não personalizadas de veículos e seus ocupantes em rodovias para detectar e monitorar eletronicamente os caminhões sujeitos à proibição de circulação na cidade com o objetivo de reduzir o tráfego.

"Este sistema de monitoramento de tráfego que está em conformidade com a proteção de dados está desse modo desempenhando uma função pioneira na Alemanha", declararam as autoridades da cidade de Rüsselsheim am Main.

Para classificar e identificar aqueles sujeitos à proibição de circulação de caminhões de Rüsselsheim, a Solução de Infraestrutura Inteligente usa os sensores lidar Ultra Puck que não identificam as características faciais do motorista e os números de placa, protegendo a privacidade de indivíduos e veículos. O monitoramento digital da aplicação diminui a carga da aplicação da lei pelas forças policiais.

Centralmente localizada na área de Rhine-Main, que vem a ser a segunda maior região metropolitana da Alemanha, Rüsselsheim é um centro de transporte ideal com muitas conexões rodoviárias. No entanto, essas rodovias resultaram em centenas de caminhões circulando pela cidade todos os dias, criando congestionamento e degradando a qualidade do ar na cidade. Para abordar essa problema, Rüsselsheim proibiu a circulação de caminhões que pesam mais de 7,5 toneladas nas ruas da cidade a menos que eles tenham um ponto de partida ou destino dentro da municipalidade.

"Rüsselsheim está adotando uma abordagem inovadora para proteger os residentes da cidade do congestionamento, ruídos e gases de escape causados pelo tráfego de caminhões de longa distância", disse Laura Wrisley, vice-presidente sênior da Worldwide Sales, Velodyne Lidar. "A Velodyne acredita que as aplicações de cidade inteligente, como a nossa Solução de Infraestrutura Inteligente têm o potencial de entregar melhorias transformadoras aos sistemas de transporte municipal e iniciativas de sustentabilidade urbana"

Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne

A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne combina sensores lidar ganhadores de prêmios da Velodyne e software de inteligência artificial (IA) potente da Bluecity. A solução cria um mapa 3D de rodovias e intersecções em tempo real que detecta e oferece informações precisas sobre usuários das rodovias incluindo veículos, pedestres e ciclistas. Ela coleta dados de maneira confiável em qualquer condição de iluminação ou clima, possibilitando ao mesmo tempo operação durante todo o ano e proteção da privacidade das pessoas. Para esse projeto, a COM-IoT Technologies fornecerá um módulo de comparação de imagem especial à Solução de Infraestrutura Inteligente.

Rüsselsheim planeja também usar o monitoramento de tráfego e capacidades analíticas da solução no futuro. Essas capacidades podem prever, diagnosticar e abordar os desafios de segurança no trânsito, ajudando os municípios e outros clientes a tomar decisões informadas para realizar ações corretivas.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Contato

