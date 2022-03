Fórum Econômico Mundial de Davos suspende relações com Rússia

O Fórum Econômico Mundial, que será realizado em Davos, na Suíça, de 22 a 26 de maio, decidiu suspender suas relações com a Rússia e não manterá vínculos com pessoas ou entidades sujeitas a sanções - conforme informado nesta quarta-feira (9).

"Após sua condenação do atual ataque da Rússia à Ucrânia, o Fórum está cumprindo as sanções internacionais em evolução", disseram em um e-mail os organizadores do evento conhecido como Fórum de Davos, confirmando uma reportagem no site americano Politico.

"Em consequência, o Fórum suspende todas as suas relações com entidades russas e não vai se relacionar com nenhuma pessoa, ou instituição, sob sanção", acrescentam os organizadores, ressaltando que esta decisão vale, "inclusive", para a cúpula anual.

Todos os anos, o fórum reúne a elite política, econômica e diplomática em Davos, uma elegante estação de esqui nos Alpes.

Vladimir Putin e Dmitri Medvedev falaram cinco vezes em Davos desde 2007, enumerou a mídia americana, lembrando que o atual presidente russo também foi convidado em 2015, após a invasão da Crimeia. Ele acabou decidindo não comparecer.

À época, o fundador do fórum, Klaus Schwab, disse esperar que o evento servisse para "construir pontes" entre as diferentes partes do incipiente conflito na Ucrânia.

Em 2021, Putin participou, virtualmente, do encontro de Davos, já que o fórum havia sido cancelado pela pandemia da covid-19 e substituído por uma edição virtual.

Em seu discurso, ele se referiu, em particular, à extensão do acordo New Start para limitar os arsenais nucleares da Rússia e dos Estados Unidos, celebrando a ampliação do tratado após um acordo de última hora.

