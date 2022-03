Comunicado do Business Wire :Synergis Software

A Synergis Software, líder mundial em soluções de fluxo de trabalho e gerenciamento de documentos de engenharia, anunciou hoje uma nova marca e um novo site em sincronia com grandes investimentos em desenvolvimento de produtos e sucesso do cliente. Estas iniciativas irão acelerar a entrega de produtos e serviços superiores da empresa para sua base mundial de clientes.

"Vemos tantas oportunidades de ter um impacto positivo nos clientes que atendemos, e é por isto que estamos fazendo grandes investimentos na empresa", afirmou Scott Lamond, Vice-Presidente de Marketing da Synergis Software. "Queremos que nossa marca se alinhe com nossa missão de transformar o modo como nossos clientes trabalham, proporcionando maior clareza, controle, alinhamento e harmonia, para que possam acelerar projetos de engenharia, simplificar operações, reduzir riscos e diminuir custos." Veja o vídeo da nova marca.

A plataforma Adept é utilizada por 120.000 usuários em todo o mundo, incluindo Dow Chemical, Con Edison, Amazon, Merck e General Mills, e está gerenciando mais de US$ 1 bilhão em ativos digitais.

"A Adept gerencia bilhões de dólares em ativos digitais contendo propriedade intelectual inestimável da Dow, com milhares de usuários em várias dezenas de sites mundiais", disse Teresa Yang, Gerente de Produto, Gerenciamento de Documentos da Dow Chemical.

A Synergis está comprometida em acelerar o crescimento da empresa e elevar o valor entregue a clientes com investimentos significativos em seus produtos.

"Estamos triplicando o tamanho de nossa organização de desenvolvimento de software. Até o fim de 2022, nossa equipe terá crescido 218% em apenas dois anos", explica Todd Cummings, Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Synergis. "As posições adicionadas incluem desenvolvedores, equipe de controle de qualidade, gerentes de produto, desenvolvimento e operações, SCRUM Masters e profissionais de experiência do usuário. As principais funções de liderança estão em vigor para nos ajudar a refinar processos, ferramentas e métodos que usamos para desenvolver e entregar mais valor com mais rapidez."

A Synergis está investindo substancialmente na plataforma Adept, incluindo o próximo lançamento de uma nova solução de visualização integrada para projetos de engenharia 2D e 3D e outros tipos de documentos, junto com novos aprimoramentos de recursos importantes e suporte para novas versões de sistemas CAD convencionais. Uma nova versão em nuvem do Adept está em curso para clientes que desejam reduzir seus custos de TI e simplificar a implantação e as atualizações.

"Continuaremos desenvolvendo o legado da Synergis Software de serviço extraordinário com base no amor e tratamento dos clientes como família", acrescentou Lamond. Para este fim, a Synergis está expandindo sua equipe de sucesso do cliente, desenvolvendo uma "Academia Adept" online e lançando três novas opções de serviços, incluindo:

-- Consultoria Técnica Contínua - Os clientes podem trabalhar individualmente com um consultor técnico Adept dedicado regularmente para melhorar seu ambiente Adept, simplificar processos, remover obstáculos e aumentar o valor da Adept para sua organização. Os especialistas da Synergis irão oferecer orientação estratégica e técnica em praticamente qualquer tipo de projeto para ajudar os clientes a alcançar seus objetivos.

-- Administração Remota da Adept - Os clientes podem terceirizar o gerenciamento e administração de aplicativos da Adept no dia a dia à nossa equipe técnica experiente para manter seus recursos com foco no que é mais importante para seus negócios. Nossos serviços gerenciados ajudarão a manter o ambiente Adept de nossos clientes otimizado e reduzir custos operacionais.

-- Hospedagem de Servidores Adept - Os clientes podem terceirizar a hospedagem de todo o ambiente de servidores Adept para liberar recursos de TI, reduzir custos operacionais e melhorar a segurança.

O foco e os investimentos da Synergis Software em serviço e suporte irão ajudar a manter sua forte posição de liderança no mercado, conforme validado nas classificações no site de revisão de software G2.

"Não poderíamos ter chegado a este momento sem 30 anos de suporte atencioso, colaborativo e visionário de nossa comunidade de clientes e das pessoas que nos moldaram", acrescentou Lamond. "Somos gratos por sua influência enquanto construímos nosso futuro juntos."

Sobre o Synergis Software

Synergis Software é líder mundial em soluções de gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho, sendo criador do software Synergis Adept. A Adept atende a mais de 120.000 usuários em dezenas de setores, fornecendo acesso rápido e centralizado a documentos de projetos e negócios em um ambiente seguro e colaborativo. O Adept Integrator conecta aplicativos corporativos para que dados cruciais e processos de negócios possam fluir perfeitamente por toda a infraestrutura de TI.

Nomeada líder em atendimento ao cliente no mercado mundial de gerenciamento de informações de engenharia pela Frost & Sullivan e classificada no Top 5 a nível internacional pela Helpdesk International por três anos consecutivos, o compromisso da empresa com seus clientes é inabalável.

Fundada em 1985, a Synergis Technologies, LLC tem sede em Bucks County, PA, sendo propriedade privada e financiada. Para mais informação, acesse SynergisSoftware.com.

Contato

Scott Lamond Vice-Presidente de Marketing Email: scott.lamond@synergis.com Tel.: 215-302-3006

