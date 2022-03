'Z': de símbolo do exército russo a sinal de apoio à invasão na Ucrânia

Desde o início da intervenção do Kremlin na Ucrânia, a letra "Z" em veículos militares russos tornou-se um símbolo muito presente no espaço público da Rússia: de carros a esmaltes de unhas.

O "Z" (uma letra do alfabeto latino que não existe no cirílico usado na Rússia), aparece na Ucrânia com o objetivo de diferenciar as unidades militares russas das ucranianas, que usam equipamentos muito semelhantes.

Embora existam muitas teorias sobre o significado desta letra, o "Z" é hoje um símbolo de apoio aos soldados, que desperta paixões a favor e contra.

Esse sinal para evitar o fogo amigo se tornou um símbolo que começa a ser visto nos carros de Moscou, nas roupas e nos perfis das redes sociais. Algo que as autoridades parecem incentivar.

Em seus perfis no Instagram e no Telegram, o Ministério da Defesa russo apresenta esta letra em várias mensagens: "Za Pobedu" ("Pela vitória"), "Za Mir" ("Pela paz"), "Za pravdu" ("Pela verdade "), "Za Rossiyu" ("Para a Rússia").

Entre as teorias que buscam explicar o significado de "Z", algumas são mais prosaicas, como as que acreditam ser a palavra "zapad", que significa "oeste" em russo, referindo-se às forças armadas do distrito oeste do país.

Para outros, é a primeira letra do sobrenome do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

De políticos a celebridades, tornou-se normal na Rússia exibir um "Z" em apoio ao Kremlin.

Há alguns dias, o ginasta russo Ivan Kuliak, de 20 anos, usava um "Z" estampado em sua roupa ao subir ao pódio do terceiro lugar na Copa do Mundo de Ginástica no Catar. Ao lado dele, no primeiro lugar, estava um atleta ucraniano.

A Federação Internacional de Ginástica exigiu que "um processo disciplinar fosse aberto contra Kuliak por seu comportamento perturbador". Kulyak disse à mídia russa que faria "a mesma coisa" novamente: "Queria mostrar minha posição. Como atleta, sempre luto pela vitória e agirei pela paz".

A mídia local publicou uma foto tirada de cima em que cerca de 60 pacientes menores de idade e seus cuidadores formam um "Z" no pátio de um hospital em Kazan (no sudoeste).

Roskomnadzor, o regulador de mídia russo, escreveu seu nome no Telegram com "Z" maiúsculo: "RoskomnadZor".

Em muitas regiões russas (mesmo nas mais isoladas) multiplicam-se as manifestações de apoio à operação na Ucrânia, com mensagens como "Não abandonaremos os nossos", coros de mulheres que usam o "Z" no peito, táxis com o "Z" pintado na janela e carros estacionados em forma de "Z".

Uma moradora de Donetsk, uma cidade separatista pró-russa no leste da Ucrânia, postou em seu Instagram uma foto de suas unhas pintadas com um "Z" branco em um fundo preto.

Em Barnul (centro-sul da Rússia) escreveram um enorme "Z" na neve, nas cores da fita de São Jorge, laranja e vermelho, símbolo militar russo.

Há também quem aproveitou a oportunidade comercial e as camisas com o "Z" já estão à venda online.

Por outro lado, os opositores da intervenção militar têm mais dificuldade em exibir seus símbolos no espaço público, mesmo quando há pequenas manifestações todos os dias (apesar de serem proibidas).

As paredes de Moscou aparecem de vez em quando cobertas por mensagens de paz, mas não demora muito para que sejam apagadas.

