Segundo estudo, coronavírus pode infectar pênis, testículos e próstata

Um estudo de pesquisadores americanos demonstrou que o coronavírus infecta a próstata, o pênis, os testículos e os vasos sanguíneos em torno destes. A pesquisa foi realizada com macacos rhesus e os cientistas acreditam que o mesmo ocorra com seres humanos. As informações são do jornal New York Times.

Mesmo preliminar, os resultados são considerados consistentes. EO estudo ainda não foi publicado em revista científica com revisão por pares, e se encontra no repositório bioRxiv. Os macacos passaram por um tipo de exame de tomografia de emissão por pósitrons específico que detecta focos de infecção.

Thomas Hope, principal autor do estudo e professor de biologia celular da Escola de Medicina Feinberg, em Chicago, falou ao Jornal americano sobre os estudos: "Vimos um completo espalhamento pelo trato genital masculino. Ficamos surpresos com esse resultado", disse.

Os resultados obtidos podem explicar os relatos de disfunção sexual de alguns homens com Covid-19. Com aprofundamento da pesquisa, há a possibilidade de esclarecer se o distúrbio seria provocado diretamente pelo Sars-CoV-2, descartando a inflamação ou febre que ocorrem durante a doença como causadores do problema.

O cientista americano chefe da pesquisa diz apenas que uma parcela dos homens infectados pela Covid-19 vai apresentar complicações, no entanto, esses índices podem chegar a milhões, se for analisado o tamanho da pandemia. Por isso, Thomas Hope ressalta a importância da vacinação e recomenda que haja consulta com um médico, caso identifiquem problemas sexuais ou reprodutivos.



