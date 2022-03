Explosão de mina terrestre deixa 3 mortos e 3 crianças feridas ao norte de Kiev

Três adultos morreram e três crianças ficaram feridas na explosão de uma mina terrestre em uma estrada na região de Chernihiv, ao norte da capital ucraniana, Kiev, anunciou Lyudmyla Denisova, encarregada de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano.

Os civis estavam em um carro. Os adultos morreram instantaneamente e as crianças foram hospitalizadas, segundo Denisova, que também ressaltou que o uso de minas terrestres é proibido pelo direito internacional.

"O uso deste tipo de arma contra a população civil é um crime contra a humanidade", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a primeira vez desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, que um responsável ucraniano fala oficialmente de mortes causadas por este tipo de armamento.

As testemunhas contaram que as minas estavam "escondidas na calçada sob palha e escombros", afirmou Denisova.

Chernihiv fica a 150 quilômetros de Kiev, perto da fronteira com Belarus, país aliado da Rússia. A cidade foi duramente castigada nos últimos dias pela aviação russa, segundo as autoridades locais.

A Anistia Internacional (AI) denunciou em 28 de fevereiro o uso na Ucrânia de bombas de fragmentação e pediu o início de uma investigação por "crimes de guerra".

Este tipo de munição contém dezenas de pequenas bombas que se dispersam por um amplo perímetro e algumas delas não explodem no momento do lançamento, podendo provocar mortes muito tempo depois do lançamento.

ant-bds/cat/bl-jvb/grp/mb/jc/rpr

Tags