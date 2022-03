Reunião dos ministros das Relações Exteriores da Rússia, Ucrânia e Turquia na quinta-feira

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, anunciou que se reunirá na quinta-feira com os colegas da Rússia e Ucrânia, Serguei Lavrov e Dmytro Kuleba respectivamente, em um encontro trilateral em Antalya (sul da Turquia).

"Seguindo a iniciativa de nosso presidente e nossos intensos esforços diplomáticos, os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia decidiram se reunir com a minha participação" no âmbito do Fórum Diplomático de Antalya, explicou Cavusoglu no Twitter.

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, confirmou o encontro na rede de mensagens Telegram.

