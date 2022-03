Real Madrid goleia Real Sociedad (4-1) e aumenta vantagem na liderança do Espanhol

O Real Madrid goleou a Real Sociedad (4-1), neste sábado, pela 27ª rodada 0-0) pela 27ª rodada da LaLiga espanhola e consolidou sua liderança (63 pontos), com oito de vantagem sobre o Sevilla, segundo colocado, que só conseguiu empatar (0-0) na sexta-feira com o Alavés (18º).

A quatro dias de enfrentar o Paris Saint-Germain, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu, após ser derrotada por 1 a 0 na ida, a equipe 'merengue' virou o placar depois de começar perdendo com um gol de pênalti marcado por Mikel Oyarzabal, para a Real Sociedad, logo aos 10 minutos.

Thibaut Courtois mergulhou para a direita, o lado certo, mas Oyarzabal cobrou com força no canto deixando o goleiro belga sem chances.

Demorou até os 29 minutos para o Real Madrid dar seu primeiro chute a gol e a torcida já começava a demonstrar impaciência.

Mas o Real Madrid conseguiu a reviravolta antes do intervalo com dois chutes de fora da área, do francês Eduardo Camavinga (40) e do croata Luka Modric (43).

No segundo tempo, um pênalti sofrido pelo atacante brasileiro Vinicius Junior, convertido pelo francês Karim Benzema (75), e um chute de Marco Asensio (79), após uma jogada da direita de Dani Carvajal, deram à equipe da capital espanhola uma vitória confortável.

"É um jogo que nos dá muito entusiasmo para o jogo de quarta-feira (contra o PSG). É a intensidade que devemos ter, aquela que agrada ao público. E podemos fazer isso de novo, é claro. Jogando assim, temos mais chances de vencer na quarta-feira", disse o técnico Carlo Ancelotti, após o jogo.

Já para os bascos, que poderiam ter se aproximado do terceiro lugar na classificação em caso de vitória, essa derrota representa uma nova freada brusca.

A Real Sociedad agora só tem a LaLiga para jogar, mas terá que conseguir se recuperar desse novo golpe, duas semanas depois daquele que recebeu no derby perdido por 4 a 0 para o Athletic Bilbao em San Mamés.

Mais cedo, o Valencia continuou sua ascensão na tabela com uma valiosa vitória em seu estádio por 3 a 1 sobre o Granada, graças a duas assistências e um pênalti de Carlos Soler.

Já o Villarreal (7º) perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Osasuna (10º), a onze dias do seu jogo de volta das oitavas de final contra a Juventus em Turim, em 15 de março.

Também neste sábado o Espanyol (12º) venceu o Getafe (15º) em casa por 2 a 0.

--- Jogos da 27ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Sevilla 0 - 0

- Sábado:

Osasuna - Villarreal 1 - 0

Espanyol - Getafe 2 - 0

Valencia - Granada 3 - 1

Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1

- Domingo:

(10h00) Cádiz - Rayo Vallecano

(12h15) Elche - Barcelona

(14h30) Celta Vigo - Mallorca

(17h00) Betis - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 63 27 19 6 2 56 21 35

2. Sevilla 55 27 15 10 2 39 18 21

3. Betis 46 26 14 4 8 48 32 16

4. Barcelona 45 25 12 9 4 46 28 18

5. Atlético de Madrid 45 26 13 6 7 47 34 13

6. Real Sociedad 44 27 12 8 7 28 29 -1

7. Villarreal 42 27 11 9 7 47 26 21

8. Athletic Bilbao 37 26 9 10 7 29 25 4

9. Valencia 36 27 9 9 9 41 43 -2

10. Osasuna 35 27 9 8 10 26 31 -5

11. Celta Vigo 32 26 8 8 10 29 28 1

12. Espanyol 32 27 8 8 11 33 40 -7

13. Rayo Vallecano 31 25 9 4 12 28 30 -2

14. Elche 29 26 7 8 11 28 37 -9

15. Getafe 27 27 6 9 12 26 32 -6

16. Mallorca 26 26 6 8 12 23 41 -18

17. Granada 25 27 5 10 12 28 43 -15

18. Alavés 22 27 5 7 15 21 44 -23

19. Cádiz 21 26 3 12 11 21 39 -18

20. Levante 18 26 3 9 14 28 51 -23

