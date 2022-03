Civis ucranianos atravessam destroços de ponte derrubada perto de Kiev

A população da cidade de Irpin, localizada nas proximidades de Kiev, na Ucrânia, protagonizou imagens que rodaram o mundo via redes sociais e agências internacionais. Na tentativa de fugir em direção à Capital, Kiev, as pessoas precisaram atravessar um rio num trecho onde uma ponte havia sido derrubada.

Neste sábado, 5, civis carregavam malas e até animais de estimação. Mulheres, crianças e idosos estavam no grupo que caminhava sobre os destroços da ponte, com apoio de militares ucranianos, e que seguia viagem a pé na tentativa de escapar da ofensiva russa.

A ponte foi derrubada pelas próprias forças ucranianas como parte de uma estratégia para frear os avanços russos rumo à Capital. A travessia de civis nessas condições vem sendo registradas nos últimos dias.

Veja abaixo o registro do momento em que civis ucranianos atravessavam os restos de uma ponte para evacuar a cidade de Irpin, nos arredores da capital, Kiev.



The remains of #Irpin bridge near #Kyiv. https://t.co/aMiVN9E6gc pic.twitter.com/gJCi6qSdFK