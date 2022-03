Zagueiro Ruben Dias, lesionado, vai desfalcar Manchester City de quatro a seis semanas

O zagueiro português do Manchester City, Ruben Dias, ficará afastado dos gramados de quatro a seis semanas devido a uma lesão na coxa, anunciou seu técnico Josep Guardiola nesta sexta-feira.

Ele pode, portanto, perder a repescagem para a Copa do Mundo com Portugal, que vai enfrentar a Turquia em 24 de março, nas semifinais de seu playoff, e depois, caso avance, o vencedor do duelo Itália-Macedônia do Norte, no dia 29 do mesmo mês.

O zagueiro de 24 anos se machucou no primeiro tempo da partida das oitavas de final da FA Cup, na qual o City venceu o Peterborough, da segunda divisão, por 2 a 0, na terça-feira.

Ele perderá vários jogos com seu clube na Premier League, onde o City é o líder com uma vantagem de seis pontos sobre o Liverpool (2º), que disputou um jogo a menos.

"São coisas que acontecem em uma temporada. Ruben é muito importante. Temos apenas dois zagueiros disponíveis. É assim que as coisas são, não vou chorar por isso", disse Guardiola, que vai contar com John Stones e Aymeric Laporte para essa posição.

