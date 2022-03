Problemas de acesso na Rússia ao Facebook e mídia independente

As páginas da Internet do Facebook e de outras mídias independentes estavam parcialmente inacessíveis na madrugada desta sexta-feira (4, noite de quinta no Brasil) na Rússia, onde as autoridades reforçam o cerco a vozes críticas em meio à guerra contra a Ucrânia.

O serviço de vigilância GlobalCheck e os jornalistas da AFP em Moscou notaram problemas para acessar o site do Facebook, o meio de comunicação independente local Meduza, as estações Deutsche Welle e Radio Free Europe/Radio Liberty, e o serviço de língua russa da BBC.

Pelo Telegram, a Meduza indicou que "parte de seus usuários" na Rússia não conseguiam entrar na internet, mas especificou que por enquanto não havia recebido nenhuma notificação das autoridades sobre um bloqueio.

Deutsche Welle, RFE-RL e o serviço BBC russófono são financiados respectivamente por Berlim, Washington e Londres. Na Rússia, seus jornalistas publicam regularmente investigações críticas contra o Kremlin.

No mês passado, a Deutsche Welle foi proibida na Rússia e seus repórteres tiveram que parar de trabalhar.

Desde a invasão da Ucrânia, Moscou intensificou sua pressão contra os poucos meios de comunicação independentes do país.

As autoridades preparam um reforço das medidas de controle. Nesta sexta-feira, a Duma examinará um projeto de lei que prevê até 15 anos de prisão para postagens de "notícias falsas" sobre os militares russos.

