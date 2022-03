RB Leipzig goleia Hannover (4-0) e vai às semifinais da Copa da Alemanha

O RB Leipzig se classificou facilmente para as semifinais da Copa da Alemanha nesta quarta-feira, ao vencer por 4 a 0 em sua visita ao Hannover, da segunda divisão.

O meia francês Christopher Nkunku marcou aos 17 e 22 minutos, diminuindo muito as chances dos visitantes logo no início. Foram seu 10º e 11º gols até o momento em 2022, levando em consideração todas as competições.

Os dois gols seguiram um esquema clássico: lançado em profundidade, Nkunku se livrou dos marcadores em velocidade e superou o goleiro no duelo final.

Os outros gols do Leipzig foram marcados por Konrad Laimer (67) e pelo português André Silva (73).

Com Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen eliminados, o RB Leipzig desponta como favorito a erguer a taça desta 'DFB Pokal', que significaria o primeiro título para este clube, fundado em 2009 e que passou por uma evolução impressionante até chegar à elite do futebol alemão.

Na terça-feira, o Union Berlin abriu as quartas de final se classificando com uma vitória de 2 a 1 soobre o St. Pauli, outro time da segunda divisão.

