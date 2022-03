Personal trainer morre por overdose de cafeína após consumir o equivalente a 200 doses de café na Inglaterra

Por conta de um erro de cálculo na hora de medir a quantidade do produto, o britânico sofreu uma overdose que o levou à morte

O personal trainer britânico, Tom Mansfield, de 39 anos, morreu depois de ingerir o equivalente a 200 xícaras de café de cafeína em pó. Pai de dois filhos, o rapaz calculou erroneamente a quantidade de pó que deveria usar na balança de cozinha. Segundo inquérito judicial em Ruthin, no País de Gales, ele passou mal logo após tomar a mistura, no dia 5 de janeiro de 2021.



Ao concluir as investigações da causa da morte do homem, o médico legista, John Gittins, afirmou que se trata de uma fatalidade devido à toxicidade da cafeína. Entretanto, os especialistas alertam que, ao tomar suplementos em pó, existe o risco de consumo acima da quantidade recomendada.



O inquérito judicial ainda informa que Mansfield começou a pressionar o peito e reclamar que seu coração estava batendo rápido demais ao consumir o produto, um pacote de 100g do pó da Blackburn Distributions. Após alguns minutos, quando havia se deitado, começou a espumar pela boca. A esposa de Tom, Suzannah Mansfield, pediu ajuda a vizinhos e familiares. A ambulância foi solicitada imediatamente.



Os socorristas tentaram reanimá-lo por 45 minutos, mas o homem acabou sendo declarado morto no Hospital Glan Clwyd, em Bodelwyddan, Denbighshire. Conforme as apurações, Mansfield usou uma faixa de dois a cinco mil gramas, enquanto ele estava tentando pesar uma dose recomendada de 60 a 300 mg. O erro de cálculo o levou a uma overdose.



O diretor da empresa fabricante do produto, Ben Blackburn, em comunicado lido na audiência, disse que o pó deveria ser pesado com duas casas decimais em miligramas e a dosagem sugerida de 60 a 300 mg de pó poderia ser consumida até duas vezes por dia.



Até o momento da morte de Mansfield, a empresa não incluía colheres medidoras na embalagem, pois nem sempre eram precisas. Contudo, Blackburn afirmou que mudaria isso a partir de agora e as instruções de uso sofrerão alterações, com melhorias nas indicações de quantidades e aumento no destaque para potenciais efeitos colaterais.



