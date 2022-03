Blinken: apoiaremos esforços diplomáticos da Ucrânia para chegar a um cessar-fogo

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira, 2, que os Estados Unidos apoiarão esforços diplomáticos da Ucrânia para chegar a um cessar-fogo com a Rússia. "Continuaremos buscando uma solução diplomática na Rússia", disse, em entrevista coletiva à imprensa.

No entanto, Blinken afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda não mostrou intenção de diminuir a escalada militar na região. Para o secretário, Putin quer reincorporar a Ucrânia em "seu império" e "está mais isolado do que nunca". "Essa guerra é do Putin, não do povo russo".

De acordo com Blinken, as sanções que estão sendo aplicadas pelos EUA geram efeitos poderosos na economia da Rússia. "Impusemos sanções sobre a maioria das maiores instituições financeiras da Rússia e seu fundo soberano. Restringimos a capacidade da Rússia de buscar financiamento além de suas fronteiras", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O secretário ressaltou que ajudou a Ucrânia a se defender, assim como pretende auxiliar países de linha de frente como Polônia, Moldávia, Romênia e Eslováquia. Além disso, Blinken reafirmou que um ataque a qualquer país da Otan é um ataque a todos.

Segundo comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Blinken viajará para Bélgica, Polônia, Moldávia, Letônia, Lituânia e Estônia de 3 a 8 de março. "A viagem continua com extensas consultas e coordenação com nossos aliados da Otan e parceiros europeus sobre a contínua guerra premeditada, não provocada e injustificada da Rússia contra Ucrânia", diz o texto.

Tags