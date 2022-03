Bilionário australiano compra mercedes de Hitler e recebe críticas

Clive Palmer, um bilionário australiano, recebeu uma enxurrada de críticas após ter anunciado que comprou um veículo que pertenceu ao ditador nazista Adolg Hitler. O Mercedes-Benz é à prova de balas, modelo Grosser Offener Tourenwagen 770, datado de 1939. Ele fez a compra de um bilionário russo que não teve sua identidade revelada.

Apreendido em 1945 pelo exército dos Estados Unidos, o ex-veículo de Hitler permaneceu como um "memorial definitivo do triunfo dos aliados sobre o mal", até ser leiloado em 2018. O carro tem especificações incomuns para os padrões atuais. Ele possui 6,70 metros de comprimento, 3,35 metros de entre-eixos, 2,10 metros de largura e pesa 3 toneladas. O 770 K tinha blindagem e passou por muitas "mãos" antes de ser leiloado em 2018.

Como faz parte da política, uma vez que é líder do partido United Australia (UAP), Clive foi criticado por outros membros do parlamento australiano. "Acredito que é inapropriado que o Sr. Palmer possua pessoalmente tal item. Isso precisa ser investigado com urgência", ponderou o deputado Patrick Gorman. O político ressaltou que seus eleitores ficaram preocupados com a compra feita pelo bilionário.

A ministra do Interior, Karen Andrews, recebeu a notícia com espanto e afirmou que ele enfrentará a lei se as alegações forem verdadeiras. Ela também lembrou que a importação do carro pode violar as regras de alfândega e sanções locais.

Palmer deverá assegurar que o veículo pertencido a Hitler não contem amianto, material tóxico que era comum em alguns componentes mecânicos de carros feitos à época. Apenas após isso, ele legalmente poderá importar o carro para a Austrália.



