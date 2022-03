Banco Mundial anuncia suspensão dos programas de ajuda em Belarus e Rússia

O Banco Mundial anunciou nesta quarta-feira a suspensão imediata de todos os seus programas de ajuda na Rússia e em Belarus, em resposta à invasão à Ucrânia.

"Após a invasão à Ucrânia e as hostilidades contra o povo ucraniano, o grupo do Banco Mundial interrompeu todos os seus programas na Rússia e em Belarus, com efeito imediato", anunciou a instituição.

Em Belarus, o Banco Mundial estava envolvido em 11 projetos, que totalizavam US$ 1,15 bilhão, enquanto na Rússia tinha quatro projetos, que somavam US$ 370 milhões, de acordo com seu site.

A instituição ressaltou no documento que não havia aprovado "nenhum novo empréstimo ou investimento na Rússia desde 2014", quando ocorreu a anexação russa da Crimeia. "Tampouco há novos empréstimos aprovados em favor de Belarus desde meados de 2020", afirmou.

