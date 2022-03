Banco Mundial anuncia suspensão de programas de ajuda em Rússia e Belarus

O Banco Mundial anunciou nesta quarta-feira (2) a suspensão imediata de todos os seus programas de ajuda na Rússia e em Belarus, em resposta à invasão da Ucrânia.

"Após a invasão da Ucrânia e as hostilidades contra o povo ucraniano, o grupo do Banco Mundial interrompeu todos os seus programas na Rússia e em Belarus com efeito imediato", anunciou a instituição em comunicado.

