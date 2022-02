Suíça também impõe sanções contra Rússia por invasão militar da Ucrânia

O governo da Rússia anunciou, em comunicado nesta segunda-feira, 28, que também adotará os pacotes de sanções impostos pela União Europeia em 23 e 25 de fevereiro contra a Rússia. As sanções financeiras suíças têm entre seus alvos o presidente russo, Vladimir Putin, o premiê, Mikhail Mishustin, e o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, com efeito imediato.

A Suíça diz que reafirma sua solidariedade com a Ucrânia e seu povo e que entregará ajuda para as pessoas que fugiram para a Polônia.

As sanções serão implementadas em coordenação com a UE, com o congelamento de ativos e o veto a novos negócios com os alvos.

O país ainda informou que suspendeu em parte um acordo de 2009 para facilitar vistos a cidadãos da Rússia. Além disso, fechará o espaço aéreo para aeronaves russas a partir desta segunda-feira.

