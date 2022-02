Santa Sé se oferece para 'mediar' conflito entre Rússia e Ucrânia

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse nesta segunda-feira (28) que a Santa Sé "está pronta a facilitar as negociações entre Rússia e Ucrânia".

A proposta do Vaticano foi feita algumas horas antes do início das primeiras conversas entre as partes, nesta segunda, em Belarus.

"A Santa Sé, que nos últimos anos tem acompanhado de forma constante, discreta e com grande atenção os acontecimentos na Ucrânia, oferecendo sua disponibilidade para facilitar o diálogo com a Rússia, está sempre pronta para ajudar as partes a retomarem o caminho do diálogo", afirmou o número dois do Vaticano em uma entrevista concedida aos jornais italianos Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Messaggero.

O cardeal de 67 anos, um veterano diplomata, reconheceu que a propagação do conflito seria uma "gigantesca catástrofe", um "cenário assustador".

"É preciso evitar qualquer escalada, deter os confrontos e negociar", insistiu Parolin, que está no cargo desde 2013.

"O possível retorno de uma nova guerra fria com dois blocos opostos também é um cenário preocupante. Vai contra a cultura da fraternidade que o papa Francisco propõe como único caminho para construir um mundo justo, solidário e pacífico", destacou.

"Estou convencido de que sempre há espaço para a negociação. Nunca é tarde demais! Porque a única forma razoável e construtiva de resolver as diferenças é o diálogo, como o papa Francisco não se cansa de repetir", completou.

