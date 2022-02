PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Primeiras negociações entre Rússia e Ucrânia enquanto prosseguem os combates

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Primeiras negociações entre Rússia, que sofre chuva de sanções

Delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram, nesta segunda-feira (28), em suas primeiras negociações desde o início da invasão das tropas russas, que seguem sua ofensiva, do pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por um cessar-fogo "imediato".

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia ONU paz economia guerra, 1060 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

NAÇÕES UNIDAS:

Assembleia Geral da ONU se pronuncia sobre invasão russa da Ucrânia

"Chega! Os combates devem parar", lançou o secretário-geral da ONU, António Guterres, após a abertura nesta segunda-feira (28) da sessão extraordinária de urgência da Assembleia Geral que decidirá se condena a invasão da Rússia à Ucrânia, após o fracasso do Conselho de Segurança.

(EUA conflito Rússia diplomacia China ONU Ucrânia, 460 palavras - já transmitida)

GENEBRA:

Rússia na mira do Conselho de Direitos Humanos da ONU

A Ucrânia obteve, nesta segunda-feira (28), amplo apoio para realizar um debate urgente no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a invasão de seu território pela Rússia.

(Ucrânia conflito Rússia ONU direitos, 560 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

ONU: mais de 100 civis mortos, incluindo sete crianças, desde início da Ucrânia

A Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, afirmou nesta segunda-feira (28) que desde o início da invasão russa contra a Ucrânia foram registradas 102 mortes, incluindo sete crianças, e advertiu que os números reais podem ser "consideravelmente" maiores.

(Ucrânia conflito Rússia ONU direitos, 410 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

EUA proíbe qualquer transação com BC russo

Os Estados Unidos proibiram todas as transações com o Banco Central da Rússia - anunciou o Departamento do Tesouro, nesta segunda-feira (28), uma sanção de efeito imediato e de uma gravidade sem precedentes tomada em coordenação com vários aliados de Washington.

(Ucrânia conflito Rússia BancoCentral EUA)

GENEBRA:

Mais de 500.000 refugiados ucranianos em países fronteiriços

Mais de 500.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países fronteiriços desde o início da ofensiva militar, no dia 24 de fevereiro, da Rússia, segundo o balanço mais recente da ONU

(Ucrânia conflito Rússia refugiados, 360 palavras - já transmitida)

PARIS:

Países ocidentais punem oligarcas russos por guerra

A decisão dos países ocidentais de ampliar as sanções contra a Rússia aos oligarcas e seus ativos em todo o mundo representa um avanço significativo para fazer com que Moscou pague pela invasão da Ucrânia, afirmam ativistas da luta internacional contra a corrupção

(Rússia Ucrânia UE EUA conflito diplomacia, 580 palavras, já transmitida)

MEDYKA:

Mais uma guerra: refugiado afegão na Ucrânia foge para a Polônia após avanço russo

Ajmal Rahmani saiu do Afeganistão há um ano pensando que encontraria paz na Ucrânia, mas agora foge novamente, desta vez para a Polônia, ao lado de milhares de refugiados, após o avanço das tropas russas.

(Polônia Ucrânia conflito Rússia refugiados Afeganistão migração, 520 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Olaf Scholz, a transformação do "autômato" em chanceler de guerra

O chanceler alemão, Olaf Scholz, criticado por sua falta de carisma e apelidado de "autômato" por seus discursos monótonos, se tornou um chefe de Governo de guerra desde o início da invasão russa da Ucrânia, um conflito que quebrou vários tabus alemães.

(Alemanha conflito Rússia governo economia Ucrânia defesa, 540 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Moeda russa sofre desvalorização recorde e Bolsa de Moscou segue fechada

A cotação do rublo desabou nesta segunda-feira (28) e registrou valores mínimos em relação ao dólar e ao euro, devido às sanções impostas pela invasão russa da Ucrânia, e o mercado financeiro se manteve fechado.

(Rússia divisas conflito moeda Ucrânia, 410 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

PARIS:

Novo relatório da ONU apresenta "atlas do sofrimento humano" pela mudança climática

Metade da população mundial é "muito vulnerável" aos impactos cruéis e crescentes da mudança climática, e a inação "criminal" dos governantes ameaça reduzir as poucas possibilidades de um "futuro habitável" no planeta, alertou a ONU nesta segunda-feira.

(Clima meio ambiente ONU economia, 960 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cada vez pior: as duras conclusões do relatório climático da ONU

O relatório publicado nesta segunda-feira (28) pelos especialistas em clima da ONU apresenta um panorama das duras consequências do aquecimento global, para as quais a humanidade não está suficientemente preparada.

(Clima meio ambiente ONU economia, 650 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA examina caso importante para o clima

A conservadora Suprema Corte dos Estados Unidos examina nesta segunda-feira (28) um caso ambiental que pode complicar a luta do governo Joe Biden contra o aquecimento global.

(EUA clima justiça meio-ambiente energia)

LOS ANGELES:

"No Ritmo do Coração" vence o prêmio de melhor elenco no SAG

No Ritmo do Coração" venceu o prêmio de melhor elenco em filme na 28ª edição do 'Screen Actors Guild' (SAG), o prêmio do sindicato dos atores de Hollywood, que aconteceu no domingo em Los Angeles.

(EUA cinema televisão)

=== ESPORTE ===

--FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

