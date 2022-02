Invasão russa da Ucrânia é cada vez 'mais brutal', diz Borrell

A invasão militar lançada pela Rússia na Ucrânia está se tornando cada vez "mais brutal" - advertiu o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, nesta segunda-feira (28), denunciando o alto número de vítimas civis.

"A campanha militar russa se torna cada dia mais brutal, e as forças ucranianas respondem com coragem. Kiev resiste, assim como Mariupol e Kharkiv", declarou Borrell, ao término de uma videoconferência com ministros europeus da Defesa.

