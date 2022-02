Conversas da Fifa para excluir Rússia do Mundial 2022 estão 'avançadas'

A Fifa está em "conversas avançadas" para suspender a seleção russa das competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo de futebol, em reação à invasão da Ucrânia - disse uma fonte próxima ao caso à AFP, nesta segunda-feira (28).

Conforme esta fonte, a Fifa trabalha com a Uefa para tomar esta decisão, que excluiria a Rússia do Mundial do Catar-2022, programado para acontecer de 21 de novembro a 18 de dezembro, "a menos que a situação melhore".

Os russos devem disputar uma partida de repescagem contra a Polônia, em 24 de março, para este Mundial.

