Comunicado do Business Wire :ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP, líder mundial em eletrificação, está anunciando o lançamento da conferência "The Future of Electrification" (O Futuro da Eletrificação). Trata-se do primeiro evento informativo virtual da empresa, que será realizado de 5 a 7 de abril de 2022.

O Futuro da Eletrificação reunirá engenheiros de design e pesquisa e desenvolvimento, gestores de produtos, acadêmicos e executivos para aprender e debater tendências de mercado, tecnologias emergentes, as melhores práticas, desafios práticos e oportunidades de eletrificação industrial.

O evento busca possibilitar conexões, aumentar a colaboração e promover esforços de eletrificação em todo o mundo com discussões técnicas e sobre o futuro, apresentações e eventos de networking.

"O ZAPI GROUP é pioneiro em design e fabricação de componentes de eletrificação e está promovendo um movimento global pela eletrificação de aplicações industriais para ajudar os clientes a atenderem requisitos em constante evolução", afirmou Claes Avasjo, diretor executivo do ZAPI GROUP. "Estamos muito otimistas com O Futuro da Eletrificação 2022, um evento que reunirá nossos clientes, parceiros e inovadores do setor de eletrificação para imaginarem e criarem aplicações que facilitem a transição para um futuro totalmente elétrico."

Os palestrantes a seguir representam líderes e inovadores nesse campo e já estão com participação confirmada na conferência, e outros nomes serão incluídos:

-- Saul Griffith, engenheiro, inventor, empreendedor, premiado com um MacArthur "Genius Grant" e autor de "Electrify - An Optimist's Playbook for our Clean Energy Future" (Eletrifique: um manual otimista para nosso futuro de energia limpa)

-- Jonathan Dawley, presidente e diretor executivo da KION North America Corporation

-- Tom Nguyen, vice-presidente de desenvolvimento de negócios, Inventus Power

-- Matt Zaremba, diretor de estratégia de produtos, TSV (EZGO)

-- Dr. Nicola Tomatis, diretor executivo da BlueBotics

O evento oferecerá uma combinação de apresentações ao vivo e gravadas, sessões de perguntas e respostas, painéis de discussão e atividades virtuais de networking. Todas as apresentações também estarão disponíveis para os inscritos após o evento. A participação nessa primeira edição do evento é gratuita, mas é preciso se inscrever na plataforma de eventos virtuais Accelevents.

As inscrições para O Futuro da Eletrificação 2022 estão abertas em www.futureofelectrification.org

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está projetando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrados que inclui controladores de movimento, motores elétricos, carregadores de bateria de alta frequência e software de navegação autônoma para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos.

Como líder mundial em eletrificação com profunda experiência em sistemas, importantes inovações e uma verdadeira obsessão por promover o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta hoje com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo e receita anual total superior a US$ 600 milhões. Saiba mais em www.zapigroup.com.

Assessoria de imprensaAnnMarie Carson, Communiqué PR Tel.: (206) 282-4923 ZapiGroupPR@communiquepr.com

