Comunicado do Business Wire :Posiflex Group

A Posiflex Technology, Inc. - líder mundial em concepção e fabricação de máquinas de ponto de venda (PDV), quiosques, computação e equipamentos e periféricos de transações de autoatendimento - vai lançar uma série de novos produtos baseados nos processadores Elkhart Lake da Intel® no segundo trimestre deste ano. O processador Elkhart Lake fornece uma frequência máxima de rajada de 3,0 GHz, até 50% de melhoria no desempenho da CPU, suporta até 32 GB de memória DDR4, oferece a capacidade de ativar o TPM 2.0 pelo BIOS e melhora até duas vezes os gráficos da geração anterior. Ele atende às demandas de computação crítica em tempo real em aplicações que abrangem os setores de comércio varejista e hotelaria.

As novas linhas de produtos de processadores de baixo consumo de energia da Posiflex incluem:

-- Terminal de PDV: o RT-2015-G2 e o RT-2016-G2 apresentam uma aparência ultrafina e elegante com uma tela sensível ao toque PCAP de 15" ou 15,6" que esbanja charme. Sua estatura fina não ocupa espaço no balcão e oferece uma excelente gestão de cabos para que a estação esteja bem organizada. Sua tampa traseira pode ser removida facilmente e sem ferramentas, permitindo assim uma instalação mais rápida e fácil manutenção. A série RT-2000-G2 está levando o design de terminais de PDV ao próximo nível, diferenciando sua imagem de marca das demais. Com durabilidade, flexibilidade e segurança em um visual moderno, o XT-3815-G2, o XT-3915-G2 e o XT-3915IR-G2 são as soluções de PDV definitivas com opções de toque resistivo, infravermelho e PCAP em uma tela de 15". Seus designs de base dobrável ajustável e sem ventilador permitem que eles funcionem silenciosamente e operem com eficiência em qualquer ambiente hostil, enquanto sua tela pode ser configurada em vários ângulos para interagir com os clientes. Desenvolvidos com a funcionalidade e a flexibilidade em mente, as séries PS-3500-G2 e PS-3600-G2 são terminais de PDV sensíveis ao toque sem ventilador com todas as funções e recursos essenciais para atender às expectativas de comerciantes e consumidores. Equipadas com uma base ajustável, estas séries de terminais permitem a máxima flexibilidade para ambientes com espaço limitado. Além disso, ao separar um conjunto de portas na parte superior do terminal, as séries PS-3500-G2 e PS-3600-G2 fornecem conexões extensas, fácil acessibilidade e cabeamento periférico confiável.

-- PDV tudo-em-um: com tamanhos de tela que podem ser de 10", 12" ou 14", a série HS-3500-G2 oferece várias soluções para empresas com espaço limitado a empresas com tráfego intenso. Este terminal possui uma impressora térmica integrada e vem com um design modular que permite a integração com uma ampla gama de periféricos, como leitor de tarja magnética (MSR), scanner 2D, sensor de impressão digital, leitor do RFID e muito mais. Seu tamanho compacto tudo-em-um leva a economia de espaço ao extremo e cria um ambiente limpo e sem cabos.

-- Caixa de PDV: a série TX-2300-G2 é uma caixa de controle multifuncional que oferece uma vasta gama de opções de conectividade de E/S, incluindo duas portas HDMI para conectar periféricos de PDV e pode ser usada como uma caixa de PDV completa, um sistema KDS (gerenciamento de cozinha), um controlador de sinalização digital ou qualquer aplicação industrializada. Ela pode se conectar a uma série de periféricos e opções de PDV para maior produtividade e flexibilidade, adaptando-se a qualquer ambiente da loja.

Sobre o Grupo Posiflex:

A Posiflex projeta e fabrica soluções de ponto de venda de classe mundial há mais de 30 anos. Desde 2016, a empresa adquiriu a KIOSK e a Portwell, expandindo-se ainda mais para ofertas de autoatendimento e PC incorporado. O Grupo Posiflex está pronto para oferecer soluções de IoT com serviços B2B de alta qualidade.

